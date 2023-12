Welche Traditionen die heutige Präsidentin des Landessportbundes zum Fest der Feste besonders liebt. Und was eine Autofahrt damit zu tun hat.

Halle/MZ. - Wenn Silke Renk-Lange an Weihnachten denkt, dann kommt ihr sofort ein Lied in den Sinn: „Driving home for christmas“ von Chris Rea. Der Hit aus den späten 1980ern ist der ultimative Weihnachtsohrwurm und für die Olympiasiegerin von 1992 und jetzige Präsidentin des Landessportbundes jedes Jahr ihre musikalische Begleitung, wenn sie Weihnachten nach Roßla im Südharz zu ihren Eltern fährt. Dorthin, wo sie aufgewachsen ist. Nach Hause.