Ab 2025 droht Halle ein Millionenloch. Der Rat will das verhindern und gibt wohl grünes Licht für eine gewagte Aktion.

Halle (Saale)/MZ. - In Sachen Zensus ist es ein erster Erfolg für Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD): Offenbar stellt sich eine große Mehrheit der Stadtratsfraktionen hinter die Idee, Briefe an alle in Halle gemeldeten Personen zu verschicken, um herauszufinden, wie viele „Fehler“ es im Melderegister gibt. Doch das drohende Millionenloch ist noch längst nicht gestopft. Beim Statistischen Landesamt sieht man die Briefaktion sehr kritisch. Außerdem sind noch viele Fragen offen.