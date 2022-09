Für Gaskunden der EVH wird es ab November nochmals teurer

Halle (Saale)/MZ - Die von der Bundesregierung beschlossenen und ab 1. Oktober geltenden neuen Umlagen auf Erdgas gibt die EVH GmbH zum 1. November an alle Kunden der Grundversorgung und Halplusprodukte weiter. Das erklärten die Stadtwerke Halle am Mittwoch.Mit der neu eingeführten Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent je Kilowattstunde sollen Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung ausgefallener russischer Gaslieferungen gleichmäßig auf alle Erdgaskunden in Deutschland verteilt werden.

Zusätzlich hat die Bundesregierung die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent pro Kilowattstunde erhoben. Diese wird dazu genutzt, die deutschen Gasspeicher ausreichend zu füllen. Für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. März 2024 hat die Bundesregierung die Senkung der Mehrwertsteuer für Erdgas angekündigt. Bis zum heutigen Zeitpunkt liege noch keine gesetzliche Regelung vor, so die Stadtwerke. Das Erdgas soll mit sieben Prozent versteuert werden. Diese Senkung will die EVH dann unmittelbar an die Kunden weitergeben. Um für die Kunden massive Nachzahlungen zu vermeiden, will die EVH die Abschläge um 25 Prozent im Gas anpassen. Die Kunden müssen nichts tun.