Für eine letzte Reise: Eismann von der Silberhöhe sammelte Spenden für den „Wünschewagen“

Halle (Saale)/MZ - Genau zwei Euro bleiben dem alten Mann, der auf der Silberhöhe zu Hause ist, pro Tag fürs Essen. Viel zu wenig für ein Eis, das hat er Frank Ortmann schon vor längerer Zeit erzählt. Aber als der Eismann Geld für den Betrieb des „Wünschewagens“ gesammelt hat, kam der Mann plötzlich doch im Eisladen „Stracciella“ vorbei. Er habe etwas gespart, erzählte er - einkaufen müsse er an diesem Tag nicht mehr - und bestand darauf, zwei Euro in die Spendenbox zu stecken. Das Eis, das Frank Ortmann ihm daraufhin spendieren wollte, lehnte er ab. Er wolle sich nicht an eine Leckerei gewöhnen, die er sich dann doch nicht leisten könne.

Für den letzten Traum: Eismann von der Silberhöhe sammelte Spenden für den „Wünschewagen“

Frank Ortmann hatte in den vergangenen Wochen viele Begegnungen, die ihn ähnlich berührt haben wie diese. 2150 Euro an Spenden sammelte er und übergab sie am Dienstag an Krimhild Niestädt, Landesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), und „Wünschewagen“-Koordinatorin Luisa Garthof. Der Unternehmer Ortmann habe ein großes Herz für soziale Projekte und auch für den „Wünschewagen“, bedankte sich die Landesvorsitzende „auch im Namen der Menschen, denen damit letzte Wünsche erfüllt werden“. Der derart Gewürdigte wehrte ab: „Das ist ja gar nicht mein Verdienst, es ist ja das Verdienst der Leute der Silberhöhe.“

Seit 2018 ist der „Wünschewagen“ im Einsatz. Nach den Worten von Koordinatorin Garthof war er inzwischen für knapp 120 „Wunschfahrten“ auf Tour. Der Bedarf sei immens und nicht immer gehe es um große Wünsche. Manchem Todkranken bringe eine letzte Begegnung mit dem lange nicht gesehenen Ehepartner, der vielleicht im Pflegeheim lebt, genauso viel wie einem anderen die Fahrt an die Ostsee, die er schon nicht mehr für möglich hielt.

Spendenbox für Wünschewagen bleibt auf dem Tresen stehen

„Sie wollte so gerne nochma heeme“, hat ein vor Trauer wütender „Straciella“-Gast Frank Ortmann einmal über seine vor kurzem verstorbene Ehefrau berichtet. Von dem von ehrenamtlichen Helfern getragenen ASB-Angebot, das für die Nutzer kostenfrei ist und durch Spenden finanziert wird, wusste das Paar nichts. Umso wichtiger findet es der Eismann, es weiter publik zu machen. Und es weiter zu unterstützen. Deshalb bleibt die Spendenbox auf seinem Tresen stehen. Parallel sammelt er wieder für andere soziale Projekte.

Besonders viel Aufhebens will er darum gar nicht machen. Es ist doch selbstverständlich, andere zu unterstützen, sagt er und lebt das auch seinem Sohn vor. Der neunjährige Lucas war so überzeugt, dass er unbedingt von seinem Taschengeld etwas abgeben wollte. 37 Euro gelangten so in die Spendenbox - die gesamte Spendensumme, vor allem Kleingeld, brachte 18,5 Kilogramm auf die Waage. Frank Ortmann erinnert sich auch noch gut an die Gruppe von Rollstuhlfahrern aus dem Seniorenheim nebenan, die gleich, nachdem sie von der Spendenaktion hörten, vorbeikamen, um einen Beitrag zu leisten.