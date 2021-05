Für den Peißnitz-Express in Halle war Pfingsten ein voller Erfolg

Halle (Saale) - Mit Rekordzahlen ist der Peißnitz-Express in die neue Saison gestartet. Über Pfingsten wurden insgesamt 3.550 Fahrgäste über die Saale-Insel transportiert, die Betriebsleiter Sebastian Hoffmann am Dienstag bilanzierte. „So ein Pfingsten hat es seit der Wende nicht mehr gegeben“, sagte er. Mit 1.600 Fahrgästen sei Pfingstmontag der erfolgreichste Tag gewesen. Am Sonntag fuhren 1.250 Menschen mit und am Sonnabend 700.

Viele Fahrgäste kann die Parkeisenbahn dringend brauchen: Ostern, am 1. Mai und zu Himmelfahrt durfte sie wegen der Corona-Einschränkungen nicht fahren. Am Dienstag genossen die Vereinsmitglieder einen Ruhetag. Am heutigen Mittwoch geht es Punkt 14 Uhr wieder auf den Rundkurs über die Peißnitz. (mz/ahe)