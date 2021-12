Fünf weitere Todesfälle durch Corona

Halle (Saale)/MZ - - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist am Mittwoch auf 301,63 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner gesunken. Zugleich wurden 115 neue Infektionen registriert, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg den Angaben zufolge um fünf auf 435. In halleschen Krankenhäusern werden derzeit 119 Covid-19-Patienten behandelt; 37 davon auf Intensivstationen.

Unterdessen sind am Dienstag in der Stadt 1.667 Menschen gegen Corona geimpft worden, mit 1.233 die meisten zum dritten Mal. Am Mittwoch ist das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße noch bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag kann man dort zwischen 10 und 16 Uhrund von 16 bis 19 Uhr jeweils ohne Termin in der Burgstraße impfen lassen.