Kürzlich sind fünf Jungtiere der gefährdeten Spezies im Bergzoo Halle geschlüpft. Was den Waldrapp so besonders macht.

Halle (Saale)/MZ - Frohe Nachrichten aus dem Bergzoo Halle: Ganze fünf Waldrappküken haben hier kürzlich das Licht der Welt erblickt. Besucher bekommen die Jungtiere bisher allerdings nur mit etwas Glück zu Gesicht. Denn noch befinden sich alle Küken schwerlich einsehbar in ihren Brutboxen im oberen Teil des Geheges.

Eigene Namen werden die Küken voraussichtlich keine bekommen. Das sei nicht bei allen Tieren üblich, so Karoline Albig, Kuratorin und zoologische Leiterin im Bergzoo. Auch Jungtiere, die an andere Zoos abgegeben werden, erhalten vorerst oft keine Namen. Das werde im neuen Zuhause dann aber nachgeholt. Einmal jährlich schlüpfen beim Waldrapp Küken. Das sei auch im Bergzoo der Fall, seitdem das Gehege vor wenigen Jahren umgebaut und mardersicher gemacht wurde, so Albig.

Im 17. Jahrhundert in den Alpen ausgerottet

Die Vögel, die ausgewachsen eine Flügelspannweite von 1,35 Metern erreichen, gelten zwar als stark gefährdet, sind allerdings nicht mehr vom Aussterben bedroht. Einst in den Alpen Mitteleuropas verbreitet, wurden sie, als Delikatesse geltend, intensiv bejagt und dort im 17. Jahrhundert schließlich ausgerottet. Heute findet man die Tiere frei lebend in Ländern wie Marokko und der Türkei. Aber auch Auswilderungsprogramme im Alpenraum und Spanien konnten die letzten Jahre erfolgreich umgesetzt werden, sodass dort mittlerweile Populationen existieren.

Ob die Vögel in Halle bleiben, an andere Zoos weitergegeben oder, wie bereits 2021 geschehen, im spanischen Gebirgsraum ausgewildert werden, ist einstweilen unklar. Noch werden sie in ihren Brutboxen naturbelassen von den Eltern gefüttert.