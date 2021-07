Fünf Pkw-Einbrüche in Halle: Polizei ermittelt nach Dieben

Halle (Saale) - Am frühen Freitagmorgen haben sich im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr fünfEinbrüche in geparkte PKW oder Transporter ereignet. Laut den Beamten brachen die unbekannten Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag am Robert-Franz-Ring, in der Mansfelder Straße, und in der Pfälzer Straße in Halle in Autos und einen Transporter sein.

Die Einbrecher manipulierten jeweils die Seitenscheibe der Fahrzeuge, drangen anschließend in die Fahrzeuge ein und durchwühlten den Innenraum. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen erlangten der/die Diebe in der Pfälzer Straße ein E-Bike und aus den Fahrzeugen am Robert-Franz-Ring einen Stromwandler. Weitere Erkenntnisse zu gestohlenen Gegenständen und zur Gesamtschadenssumme liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

An den Fahrzeugen wurde die Spurensuche / -Sicherung durchgeführt und durch das Polizeirevier Halle (Saale) die Ermittlungen eingeleitet.