Frustrierende Absage am Wunschstandort in Halle

Halle (Saale) - Alexander Vosshage steht vor der bröckelnden Fassade eines Ladenlokals am Rannischen Platz. Gerne hätte er hier die Szene-Kneipe „Connecki“ gegründet, eine Mischung aus Eckkneipe, Kleinkunstbühne und Kiosk: „Ein Ort mit Aufenthaltsqualität, wo Leute sich kennenlernen.“ Die Kneipe ist sein Traum. Er sprach Mieter in den Wohnungen über seiner Wunschlocation an, um die Kontaktdaten des Vermieters zu erfahren. Stattdessen bekam er die Nummer einer Hausverwaltungsfirma mit Sitz in Stuttgart, der er sein Konzept für das „Connecki“ schickte. Nach einiger Zeit kam dann die Absage über die Verwaltung: Der Besitzer wolle aus dem ehemaligen Restaurant Bürofläche machen.

Vosshage war frustriert. Mit dem „Connecki“ wollte er seine Erfahrungen und Leidenschaften in seiner Wahlheimat zusammenbringen. Als Landschaftsökologe und ehemaliger Umweltforscher am Helmholtz-Zentrum Magdeburg plante er eine nachhaltige und lokale Produktpalette. Die Lust auf ein eigenes unternehmerisches Projekt bekam er bei einem Abstecher in die Start-Up-Szene und aus seiner Studierendenzeit in Münster kannte er den Charme eines reichhaltigen Nachtlebens. In Halle wohnt Vosshage seit Februar und war sich sicher, gerade hier einen Ort für seinen Laden zu finden. „Halle ist pulsierend“, sagt er. Das Lokal am Rannischen Platz kam ihm perfekt vor. Umso enttäuschter war er bei der Absage.

„Eine Szenekneipe in der südlichen Innenstadt? Da muss man sehr genau hingucken“

Tatsächlich klingt die Geschichte bis hierher altbekannt: Gesichtsloser Immobilienbesitzer zeigt der Stadtkultur zugunsten einer Bürovermietung die kalte Schulter. Dann allerdings nimmt die Sache eine Wendung. Auf Nachfrage der MZ entsteht über die Hausverwaltung ein Kontakt zum Immobilienbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Schnell wird klar: Es handelt sich nicht um einen Großinvestor, der aus seinen Häusern das letzte bisschen Rendite quetscht. Vielmehr entsteht der Eindruck eines Mannes, der Freude am Wachstum innovativer Ideen in seinen Gebäuden hat.

Tatsächlich habe der Besitzer schon mit für einen Vermieter unüblichen Maß an Elan für Gastronomieprojekte gekämpft, erinnert sich Marek Schwiesau, Inhaber der „Beratungsmanufaktur“. Schwiesau, der seit fast 15 Jahren halleschen Gründern bei der Projektverwirklichung hilft, kennt den Besitzer. Schwiesau weiß, wie schwierig es gastronomische Projekte in der Pandemie haben. Um von Banken finanziert zu werden, müsse man ein sehr überzeugendes Konzept aufweisen. Am Rannischen Platz gebe es außerdem keine Kneipen-Infrastruktur. „Eine Szenekneipe in der südlichen Innenstadt? Da muss man sehr genau hingucken“, sagt er.

Unterschied zur altbekannten Absage-Geschichte

Das dachte sich auch der Besitzer und veranlasste im Sommer 2020 den Umbau zur Bürofläche - im Idealfall zu einem pandemietauglichen „Coworking-Space“ -, Monate vor Vosshages Bewerbung, die deshalb gar nicht erst eingehend geprüft wurde.

Hier nun tut sich der Unterschied zur altbekannten Absage-Geschichte auf: Durch die Nachfrage der MZ prüft der Besitzer Vosshages Konzept erneut. Der Umbau des Wunschstandortes zum Büro lässt sich zwar nicht mehr aufhalten, aber dem „Connecki“ will er trotzdem Starthilfe geben. Am heutigen Mittwoch trifft er sich mit Vosshage; die Vernetzung mit einem Fachmann für Gewerbeimmobilien sowie mit Gründungsprofi Schwiesau ist auch schon veranlasst.

Vosshage blickt noch etwas skeptisch auf die etablierten Experten, freut sich aber, dass jetzt ein Dialog entsteht. Für ihn ist eines klar: Ob mit oder ohne Hilfe, den Traum vom „Connecki“ wird er wahr machen. (mz)