Frust über wilde Party: Sind die Einsatzkräfte in Halle mit der Expo ausgelastet?

Über Stunden tobt am Landesmuseum eine Jugendfete, ohne dass zunächst Ordnungsamt und Polizei eingreifen. Die genervten Anwohner fühlten sich im Stich gelassen. Wie das Problem gelöst werden soll.

Halle (Saale)/MZ - Die Musik wummert aus Lautsprechern so laut wie auf einem Techno-Festival. Aufgenommen hat das kurze Video eine frustrierte Anwohnerin am Landesmuseum für Vorgeschichte. Die Zeit: 1.54 Uhr. Dort tobte am Samstag über Stunden eine wilde Party Jugendlicher. „Wir haben bei der Polizei angerufen. Dort hieß es, dass man keine Streife zur Verfügung habe. Wir sollten uns ans Ordnungsamt wenden“, schildert eine Betroffene der MZ.