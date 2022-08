Frust über Problem-Block in Halle-Neustadt

In der westlichen Neustadt in Halle häufen sich die Beschwerden über Müll, Lärm und angeblich illegale Machenschaften. Lässt die Stadt die Menschen im Stich?

Im Wohnblock am Braunschweiger Bogen gibt es Probleme mit den Mietern.

Halle (Saale)/MZ - Mitten am helllichten Tag laufen zwei dicke Ratten vor dem Wohnblock im Braunschweiger Bogen in Neustadt hin und her. Ein MZ-Leser hat die Tiere mit seinem Handy gefilmt, zwischen den Mülltonnen scheinen sie sich wohlzufühlen. Und Ratten sollen nicht das einzige Problem sein, mit dem die Anwohner im Bereich Braunschweiger Bogen zu kämpfen haben.