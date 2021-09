In Halle werden die jüdischen Kulturtage eröffnet. Der Staatsminister spricht von einem starken Signal. Was sich der Vorsitzende der Gemeinde wünscht.

Halle (Saale)/MZ - Das Trio Lebedik, das am Sonntagnachmittag beim Auftakt der Jüdischen Kulturtage in der Sukka, der Laubhütte, auf dem Jerusalemer Platz auftritt, macht Musik offenbar ganz im Sinne von Max Privorotzki. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle wünscht sich Kulturtage, „an denen es nicht um den Antisemitismus oder den Holocaust geht“. Vielmehr solle das Fest so sein, wie es auch die jüdische Kultur ist: fröhlich, bunt und mit einer köstlichen jüdischen Küche. Lebedik bringt jedenfalls Schwung in den Nachmittag - mit guter Laune und tollen Liedern.

Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Kultur- und Staatsminister Rainer Robra (CDU) die Kulturtage als starkes Zeichen gewertet. „Jüdisches Leben gehört zu Sachsen-Anhalt. Wir haben lebendige Gemeinden in unserem Land.“ Der Bau neuer Synagogen in Magdeburg und Dessau seien klare Bekenntnisse für eine gemeinsame Zukunft. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hob die jüdische Tradition in Halle hervor, die sich bis ins Jahr 1184 zurückverfolgen lasse. Im Mittelalter habe in Halle eine der größten jüdischen Gemeinden in Mitteldeutschland existiert. Aber Halle trage auch ein furchtbares Erbe. Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten zählte die Gemeinde 1.100 Mitglieder. 1938 wurde, angestachelt von den Nazis, die Synagoge zerstört. Über 1.000 Juden verloren zudem ihr Leben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten nur noch 50 in der Stadt. Heute seien es wieder über 500 Mitglieder, mit denen man „frohen Mutes und optimistisch in die Zukunft“ blicke. Der Anschlag auf die Synagoge am 9. Oktober 2019, bei dem ein rechtsextremer Attentäter zwei Menschen erschoss, sei eingebettet in die aktive Erinnerungsarbeit, so Geier. Der Pavillon auf der Einheits-Expo am Leipziger Turm zeigt die vielen Facetten jüdischen Lebens in den vergangenen 1.700 Jahren. Der Sukkot gehört zu den wichtigsten jüdischen Festen und wird fünf Tage gefeiert. Die Sukka, die Laubhütte, erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, als die Israeliten in provisorischen Behausungen wohnten.