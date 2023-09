Hauptbahnhof Halle (Saale) Frisch aus der Haft entlassen: 44-Jähriger begeht gleich mehrere Straftaten und wird erwischt

Einen Tag nach seiner Haftentlassung ist ein Mann am Sonntag am Hauptbahnhof Halle direkt wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Unter anderem wurden Drogen in seinem Gepäck gefunden.