Bei einer Demo in Halle fordert die Bewegung Fridays for Future einen verbindlichen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern.

Klimademo in Halle: Hunderte Demonstranten folgen Fridays for Future

Hunderte kamen zu Fridays for Future auf den Markt nach Halle.

Halle (Saale)/MZ - Mit rund 1.000 Teilnehmern hatten die Aktivsten von Fridays for Future gerechnet, letztlich kamen am Freitag mehrere hundert Teilnehmer zu einer Klima-Demo auf den Markt nach Halle. Die Bewegung fordert einen verbindlichen und europaweiten Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern (Kohle, Öl und Gas) bis 2035, wobei der Kohleausstieg bereits bis 2030 erfolgen muss. Am 9. Juni wird neben dem Stadtrat auch das Europaparlament neu gewählt.

Darüber hinaus setzte sich Fridays for Future dafür ein, dass die Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 mehr als verdoppelt werden. Dies sei notwendig, um das bestehende, unzureichende EU-Klimaziel für 2030 überhaupt einhalten zu können. Nach dem Start auf dem Markt zogen die Teilnehmer bei Live-Musik durch die Innenstadt.