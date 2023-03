Fridays for Future Mit Video: FFF-Sprecher über zivilen Ungehorsam und ein Mobilisierungskonzept für Halle

Die Bewegung "Fridays For Future" bringt auch in Halle seit Jahren junge Menschen für den Schutz des Klimas auf die Straßen. Doch die Motivation zum aktiven Protest scheint bei vielen Klimaaktivisten zu sinken. Ole Horn, Sprecher von FFF in Halle, erklärt, warum dies so ist und wie es mit dem Protest in der Region weitergehen kann.