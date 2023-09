Der „Globale Klimastreik“ wird auch in Halle begangen. Die Aktivisten von Fridays for Future setzen somit nach wie vor auf Großdemonstrationen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen.

Globaler Klimastreik am Freitag: Fridays for Future mit Großdemonstration in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) in Halle ruft für Freitag zur Teilnahme am „Globalen Klimastreik“ auf. Auf eine Kundgebung, die 14 Uhr am Hallmarkt startet, wird eine Demo durch die Stadt folgen, die über Große Steinstraße und Leipziger Turm, weiter zum Glauchaer Platz und schließlich zurück zum Hallmarkt führt.