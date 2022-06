„Fridays for Future“ fordern in Halle ein volles Embargo für russische Energieexporte

Halle (Saale)/MZ - Am Marktplatz in Halle hat sich am Freitagnachmittag die Bewegung „Fridays for Future“ versammelt, um für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Mit Parolen wie „People Not Profit“ wurde ein volles Embargo russischer Gas-, Öl-, Kohle- und Uranexporte gefordert.

Mit Banner und Kreidezeichnungen am Boden wurde deshalb auch ein „Embargo for Peace“ gefordert. Auffällig viele Teilnehmer haben zudem mit ukrainischen Flaggen ein Zeichen gesetzt.

Zahlreiche Demonstranten haben sich auf dem Marktplatz in Halle versammelt. (Foto: Paa)

Organisiert wurde die Kundgebung von ukrainischen und halleschen „Fridays for Future“-Aktivisten. Teil der Demonstrationen waren verschieden Reden wie auch von der Ukrainerin Anastasia Onufriv, die maßgeblich an der Planung der Demonstration beteiligt war. „Das Embargo gibt mir Hoffnung, dass der Krieg schneller endet“, so die Aktivistin.

Ursprünglich waren 200 Demonstranten angemeldet worden - vor Ort haben sich schließlich 60-80 Leute eingefunden.