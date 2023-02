Wie damals: Musikalische Weggefährten wie Patrick Zörner (3.v.l.), Volkhard Brock (Klarinette), Theo M. Lies am Bass und Schlagzeuger Jörg Heise haben in einer zünftigen Session im Turm dem verstorbenen Saxophonisten Hans Prozell die letzte Ehre erwiesen.

Halle (Saale)/MZ - - Weithin hallen an diesem Samstagnachmittag die Glocken der Kirche auf dem Laurentiusfriedhof. Mehr als 150 Trauergäste haben sich dort bei schönstem Sonnenschein und blauem Himmel versammelt, um einem halleschen Original die letzte Ehre zu erweisen: Hansdieter Prozell, weit über Halles Stadtgrenzen hinaus bekannter Saxophonist, war an seinem 87. Geburtstag am 22. Dezember vergangenen Jahres in Halle gestorben.