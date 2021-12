Freund zahlt 1.260 Euro, damit Hallenser zu Weihnachten nicht ins Gefängnis muss

Halle (Saale)/MZ - Am Samstag haben die Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen gesuchten Mann bei einer Kontrolle festgenommen. Wie die Beamten mitteilte, stellte sich bei der Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen heraus, dass er seit November 2021 durch die Staatsanwaltschaft Halle per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde.

Grund für den Haftbefehl war eine Verurteilung wegen Beleidigung durch das Amtsgericht Halle am 27. Oktober 2020. Er wurde zu einer Geldstrafe von 1.260 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt.

Jedoch hat er weder den offenen Betrag beglichen, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt gestellt. Dementsprechend nahmen die Bundespolizisten den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Glücklicherweise konnte ein Freund des 27-Jährigen die geforderte Summe für ihn begleichen und ihn somit vor Weihnachten von einer Inhaftierung bewahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann somit die Dienststelle als freier Mann verlassen