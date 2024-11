Die Ortsfeuerwehr in Kütten hat erstmalig in 90 Jahren ein neues Löschfahrzeug bekommen. Wieso das vieles einfacher macht, erklärt der Ortswehrleiter.

Freiwillige Feuerwehr in Kütten erhält neues Einsatzfahrzeug

Kütten/MZ. - Kompakt, klein, wendig und trotzdem ein wahrer Alleskönner – so in etwa könnte man das neue Mittlere Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Kütten beschreiben, das schon bald in seinen ersten Einsatz gehen wird.