Freiwillig mit Maske durch Halle

In Sachsen-Anhalts Bussen und Bahnen muss man keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Wie Fahrgäste an Tag eins mit der neuen Freiheit umgegangen sind.

Auch ohne dass es noch Pflicht wäre, haben sich am Donnerstag viele ÖPNV-Fahrgäste in Halle noch zum Masketragen entschieden.

Halle (Saale)/MZ - Es ist frisch an diesem Donnerstagmorgen an Gleis 3 des halleschen Hauptbahnhofs. Obwohl auf dem Bahnsteig schon lange nicht mehr Pflicht, trägt Werner Hackbarth einen Mund-Nasen-Schutz, während er auf die S-Bahn nach Leipzig wartet. Der 69-Jährige muss zum Orthopäden, und eigentlich bräuchte er die Maske weder vor Eintreffen des Zuges noch in der Bahn zu tragen. Jedenfalls bis zur Landesgrenze nach Sachsen. Seit Donnerstag ist die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt fast überall aufgehoben, im Nachbarland dagegen gilt sie bei der Nutzung von Bus und Bahn weiter. „Kleinstaaterei“, kommentiert Werner Hackbarth den Regelungswirrwarr kopfschüttelnd.