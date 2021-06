Freie Wähler in Halle - die stärkste unter den kleinen Parteien

Halle (Saale) - Auf 3,1 Prozent der Zweitstimmen sind die Freien Wähler bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gekommen, in Halle reichte es dagegen nur für 2,1 Prozent. Gleichwohl sind sie damit unter den Kleinparteien in Halle wie auch landesweit die stärkste Kraft. „Selbstverständlich“, antwortet Johannes Menke auf die Frage, ob er mit dem Ergebnis zufrieden sei und schiebt hinterher: „Das ist erstaunlich.“ Von den vier Direktkandidaten der Freien Wähler in Halle bekam Menke die meisten Erststimmen, nämlich 5,5 Prozent.

Er sagt: „Die Landtagswahl kam für uns zwei bis drei Jahre zu früh.“ So würden gerade einmal 42 Prozent der Wähler in Sachsen-Anhalt seine Partei kennen. Er glaubt, die Wahl habe die Freien Wähler nun sichtbarer gemacht. Neue Mitglieder seien ebenfalls dazu gekommen. „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Dass die Freien Wähler landesweit besser abschneiden als in Halle überrascht Menke nicht. Diesen Unterschied zwischen Stadt und Land gebe es bundesweit, so der Vorsitzende der Freien Wähler in Halle. Dass es dennoch nicht gelungen ist, noch mehr Stimmen zu holen, lag aus seiner Sicht am „polarisierenden Wahlkampf“ zwischen CDU und AfD. Der habe bei vielen Parteien zu „erdrutschartigen Verlusten“ geführt. Daher freut es ihn, dass die Freien Wähler ihr Zweitstimmenergebnis sogar um ein Prozent gesteigert haben. „Überhaupt keine Auswirkung“ hätten indes die rassistischen Äußerungen von Gernot Nette und sein Austritt aus der Stadtratsfraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler unmittelbar vor der Wahl gehabt, erklärt Menke und spricht von der „Notwendigkeit“ des Austritts. (mz)