Freie Szene in Halle: Zusammen laut sein

Halle/MZ - Der Rockpool in der Grenzstraße in Halle ist ein kleiner Laden. Platz ist für etwa 100 Besucher. Vor Corona fanden dort in der Regel 24 Konzerte im Jahr statt. Im letzten Jahr war es dagegen genau ein Einziges - ein Open-Air auf der Außenbühne. „Es sollte unser ,Welcome back’ sein, war dann aber ein ,Hello and goodbye’“, sagt Vereinsmitglied Laura Jurk. Nach der Veranstaltung im September waren zwar weitere geplant, mussten aber alle wieder abgesagt werden.

„Wir zählen unter die Clubs“, sagt Laura Jurk. Deshalb darf auch der Rockpool derzeit keine Veranstaltungen durchführen. Die Pandemie ist insbesondere für Konzertveranstaltende eine einzige lange Ausnahmesituation. Um in dieser misslichen Lage nicht allein dazustehen, haben 20 Clubs, Bühnen und Musikkollektive in der Stadt sich zur „Interessengemeinschaft Freie Musikveranstaltende Halle“ (IG) zusammengeschlossen.

Neben dem Rockpool zählt etwa das Hühnermanhattan und das Peißnitzhaus dazu, die Volksbühne am Kaulenberg oder die Station Endlos. Nadia Schmidt koordiniert die IG, die finanziert wird durch das Bundesprogramm Neustart Kultur, und sie hat vorab viele Gespräche geführt. Ihr sei dabei viel Leidenschaft begegnet, auch Optimismus. „Der Großteil der Kulturschaffenden in Halle sagt: ,Ich gehe mit der Pandemie um’“, erklärt sie und stellt zugleich klar: „Natürlich sind die Veranstaltenden überhaupt nicht happy mit der Situation.“

Dennoch würden sie helfen, die Pandemie einzudämmen, indem sie die Maßnahmen mittragen. Die IG hilft nun dabei, dass sich die einzelnen Veranstaltenden vernetzen, sich etwa über Fördermöglichkeiten austauschen, sich Tipps geben - sich auf lange Sicht auch bei Veranstaltungsterminen absprechen. „Wir geben auch einen Newsletter heraus, der für Klarheit bei den aktuellen Corona-Regeln sorgt. Das erleichtert den Durchblick“, so die Koordinatorin.

Die IG hat auch den Zweck, dass die Stadt die vielen einzelnen Läden als großes Ganzes wahrnimmt. Und ein kleiner Club somit eine lautere Stimme hat. Laut Nadia Schmidt funktioniert das auch schon. „Die Stadt ist offen für die IG.“