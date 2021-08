Freibäder in Halle bleiben trotz durchwachsener Witterung noch geöffnet

Halle (Saale)/MZ - Trotz der durchwachsenen Witterung mit herbstlichen Temperaturen und viel Regen will die Bäder GmbH in Halle die Freibadsaison nicht vorzeitig beenden. „Die Saison geht planmäßig bis zum 5. September. Dass wir die Freibäder schon vorher schließen, wird nicht in Erwägung gezogen“, teilten die Stadtwerke auf MZ-Nachfrage mit. Die Bäder GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke.

Allerdings sind die Besucherzahlen angesichts des für Sommerverhältnisse nass-kalten Wetters spürbar eingebrochen. In den vergangenen zwei Wochen seien täglich jeweils etwa 175 Gäste in der Saline und im Nordbad gezählt worden. Zu Spitzenzeiten sind es sonst mehrere Tausend „Wasserratten“ gewesen. Beide Bäder sollen unterdessen auch in dieser Woche täglich geöffnet bleiben, ab dem 1. September aber wie laut Plan nur noch von 10 bis 18 Uhr.

„Die wirtschaftlichen Folgen und die Höhe des Defizits lassen sich derzeit noch nicht abschätzen“

Pandemiebedingt ziehen die Stadtwerke ein nüchternes Saisonfazit. Durch das Corona-Infektionsgeschehen und die Verordnungen aus der Politik konnten die Bäder erst am 12. Mai starten. Seitdem kauften rund 66.100 Badegäste ein Ticket. Im vergangenen Jahr durften die Bäder sogar erst am 5. Juni öffnen. Und obwohl der Sommer heiß und trocken war, blieb es bis Ende August bei 60.800 Gästen. „Die wirtschaftlichen Folgen und die Höhe des Defizits lassen sich derzeit noch nicht abschätzen“, so die Stadtwerke.

Wettertechnisch geht es in den nächsten Tagen zunächst ungemütlich weiter. Bis Mittwoch muss man nach derzeitigen Prognosen immer wieder mit Niederschlägen rechnen. Zudem klettern die Temperaturen zunächst nicht über die 20-Grad-Celsius-Marke. Zum Wochenende hin - also zum Finale der Freibadsaison - könnte sich das zumindest etwas ändern. Ein Comeback des Sommers ist aber nicht in Sicht.