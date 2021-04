Frau verliert Kontrolle über Pkw und kollidiert mit Baum

Am Montagvormittag ist es zu einem Unfall im Mispelweg in Halle gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert.

Am Auto entstand erheblicher Sachschaden und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mz)