Frau überrascht Einbrecher

Ein Einbrecher war in der Nacht zu Sonntag in der Südstadt unterwegs.

Halle (Saale) - Ein etwa 20-Jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag gegen drei Uhr in eine Hochparterrewohnung in der Südstadt eingebrochen. Laut Polizeiangaben überraschte die Bewohnerin den Täter dabei, wie er gerade ihre Schränke durchsuchte. Daraufhin flüchtete er über den Balkon mit Wertsachen in Höhe von zehn Euro. Der Mann sei 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Fenster und Türen fest verschlossen werden sollten. „Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster“, sagt Polizeisprecher Alexander Junghans.