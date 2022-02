Halle (Saale)/MZ - - Um 100.000 Euro reicher ist eine Hallenserin seit Sonnabend. Die Frau hatte eine der beiden Glücksspirale-Gewinnzahlen richtig, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Chance auf so ein Lottoglück liege statistisch bei 1:500.000. Der Gewinn werde in den nächsten Tagen überwiesen.