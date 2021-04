Fragen und Antworten zu Corona-Schnelltests

Wo bekommt man Corona-Schnelltests her? Wie erklären sich die Kostenunterschiede? Was muss man beachten? Die MZ gibt einen Überblick.

Halle (Saale) - Die Pappverpackung enthält einen Wattetupfer, ein kleines Plastikfläschchen, ein Plastikbeutelchen für die Entsorgung und natürlich die weiße Testkassette. Wer schon einmal einen Corona-Laientest gemacht hat, dürfte damit vertraut sein. Vom Schleimsammeln in der Nase mit dem Abstrichtupfer bis zum Ergebnis des Selbsttests vergeht eine gute Viertelstunde. So einen Test bekommt man in fast jeder Apotheke. Die Preise schwanken dabei zwischen sieben und zehn Euro - günstiger wird es nochmals, falls die Apotheke Fünferpacks anbietet.

Die Unterschiede bei den Preisen sind nicht zuletzt durch den schwankenden Markt für Schnelltests zu erklären. „Wir sind jetzt bei sechs neunundneunzig, wir waren aber auch schon bei zehn Euro“, sagt Katrin Wagner von der Burg Apotheke in Giebichenstein. Das liege daran, dass auch sie als Apothekerin zu immer anderen Preisen einkaufen müsse. „Wenn wir die Tests günstiger bekommen, geben wir das dann auch an die Kunden weiter.“ Tatsächlich erfordert die Marktlage unübliche Strategien beim Einkauf.

„Ich habe fünf Bestellungen parallel offen“

„Ich habe fünf Bestellungen parallel offen“, sagt Apothekerin Annette Pallas von der Apotheke am Rathenauplatz. So stelle sie sicher, dass regelmäßig neue Tests geliefert würden - mit Erfolg: Nasen-Abstrichtests hat Pallas derzeit für sieben Euro fünfzig im Sortiment, Kunden mit Treuekarte bekommen sogar ein bisschen Rabatt. Von den etwas neuartigeren Spuck-Tests hat sie allerdings noch keine für ihre Kunden und Kundinnen ergattern können. Aber auch am Rathenauplatz sind die Preise nicht in Stein gemeißelt und können sich mit der Marktlage verändern.

Mathias Arnold, Vorsitzender d. Landesapothekerverbands Sachsen-Anhalt und Inhaber d. Lilien-Apotheke

Konkurrenz bekommen die Apotheken von Drogerien und Supermärkten, in denen Tests mitunter für fünf oder weniger Euro zu haben sind. Der Grund für diesen Preisunterschied erklärt Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbands Sachsen-Anhalt und Inhaber der Lilien-Apotheke in Halle: „Es ist wie auf einem Gemüsemarkt mit stündlich wechselnden Preisen. Das ist für Apotheker ein unübliches Geschäft.“

„Wir ziehen nicht nur mit einem Lächeln den Test übers Band, sondern leisten auch Aufklärung.“

Zum einen könnten die oft selbstständigen Apotheker selten die Mengen abnehmen, um rabiat günstige Stückpreise zu erzielen. Zum anderen betont Arnold, dass man in der Apotheke auch anders kalkuliere. „Wir ziehen nicht nur mit einem Lächeln den Test übers Band, sondern leisten auch Aufklärung.“ Und die sei dringend notwendig. Immer wieder kämen Kunden zu Arnold, um Internet-Tipps zur Coronabehandlung nachzuahmen - dann wende er Zeit auf, um Leute aktiv vom Kauf falscher Medikamente abzuhalten.

Außerdem herrsche noch immer viel Unwissen über die Aussagekraft und die Anwendung von Tests. So sei ein Schnelltest im Grunde nur eine Momentaufnahme, sogenanntes „Freitesten“ sei damit nicht möglich. (mz/Phillip Kampert)