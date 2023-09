Im Winter gibt es Schutzräume für obdachlose Menschen. Die Mitbürger-Fraktion will wissen, wie es den Betroffenen bei großer Hitze in der Stadt ergeht.

Frage im Stadtrat: Wie gut sind Obdachlose in Halle vor Hitze geschützt?

Obdachlosigkeit in Halle

Halle/MZ - Wie gut sind obdachlose Menschen in Halle vor großer Hitze geschützt? Das wollte die Mitbürger-Fraktion von der Stadtverwaltung wissen. In Berlin gebe es beispielsweise das Projekt „Hitzehilfe“, wobei wohnungslosen Personen kühle Räume zur Verfügung gestellt werden. Laut Stadtverwaltung wird Obdachlosen im Haus der Wohnhilfe am Böllberger Weg Unterschlupf gewährt.