Fotos in der Moritzkirche: Altes Halle in historischen Bildern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Am 13. Oktober jährt sich der 100. Todestag eines bedeutenden Hallensers – der des bekannten Fotografen Fritz Möller. Aus diesem Anlass wird im September und Oktober an verschiedenen Orten an das Werk des Fotografen erinnert – zugleich laden diese Ausstellungen zu einer Reise in die Vergangenheit, in die Stadtgeschichte Halles ein.