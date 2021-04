Fotograf hat Inhaber und Mitarbeiter mehrerer Bars in Halle abgelichtet

Halle (Saale) - Die Inhaberin des Black Angels steht hinter dem Tresen ihrer Bar. Ihr Blick ist freundlich-trotzig, der Hintergrund trotz einiger bunter Lichter eher schummrig. Sofort ins Auge fallen dagegen die vielen Flaschen mit Hochprozentigem im Regal hinter dem Chef der Fliese, der dem Fotografen direkt in die Linse schaut, während er seine Hände auf der Zapfanlage vor sich abgelegt hat.

Der Fotograf heißt Carsten Kohler, lebt seit drei Jahren in Halle und arbeitet hauptberuflich im Onlinemarketing. Aktuell vom Homeoffice aus. Die Inhaber von Halles Kneipen können den Arbeitsplatz dagegen nicht einfach nach Hause verlegen. Seit Monaten sind das Black Angel und die Fliese, das Colonne Morris, 2ZKB und das Hafenmeister nun schon geschlossen. Carsten Kohler hat diese Bars während der letzten Wochen besucht, hat Inhaber oder Mitarbeiter inmitten der geschlossen Kneipen fotografiert. Die dabei entstanden Bilder zeigt er auf seiner Instagram-Seite. Zu sehen sind darauf auch hochgestellte Stühle und hochgeklappte Sitze. Nicht zu sehen sind Gäste, die trinken, sich unterhalten, zusammen sind.

Was Carsten Kohler mit seinen Bildern zeigen will: „Dass es diese Orte noch gibt. Die sind nicht vom Erdboden verschwunden.“ Sie warten nur eben darauf, wieder geöffnet zu werden. Und was den Besuch einer Bar betrifft, sagt auch Kohler selbst: „Mir fehlt das schon.“ Etwas mit Kneipen zu machen, war denn auch seine erste Idee, als er im März gefragt wurde, ob er bei einem Fotoprojekt mitwirken wolle.

Fotograf Cartsen Kohler hat unter anderem die Kneipe Colonne Morisse im Paulusviertel während der Pandemie abgelichtet. Foto: Silvio Kison

Das trägt den Titel „100 Nanometer“ und wurde von einem Berliner Fotografen-Kollektiv initiiert. Ziel dieser deutschlandweiten Dokumentationsreihe ist es, zu zeigen, was ein solch unfassbar kleines Virus für unglaubliche Auswirkungen hat. 100 Nanometer, heißt es dazu, sei in etwa der Durchmesser des Coronavirus, das seit 2020/21 die ganze Welt zum Stillstand bringe, Menschen und ganze Branchen an ihre existenziellen Grenzen treibe. So sind inzwischen Bilder in allen Regionen Deutschlands entstanden. Über 70 Fotografen haben insgesamt 350 Fotos aus allen 16 Bundesländern erstellt.

„Wir wollen Aufmerksamkeit für alle Bereiche schaffen, die durch die Covid-19-Pandemie betroffen sind.“

Die Mitwirkenden, die auf den Fotos zu sehen sind, stehen stellvertretend für viele tausende Unternehmen, Kulturorte, Sportstätten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Die Initiatoren des Projekts erklären: „Wir wollen Aufmerksamkeit für alle Bereiche schaffen, die durch die Covid-19-Pandemie betroffen sind.“ Und sie wollen in der Gesellschaft ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Denn: „Keiner sollte in dieser Zeit das Gefühl haben, allein zu sein.“

Carsten Kohler sucht derweil nach weiteren Teilnehmern in Halle und denkt dabei nicht allein an Bars. „Von der Oper bis zum Kleingartenverein“, sagt er, wäre ihm alles recht. Wichtig ist nur, dass es Orte sind, an denen sich Menschen begegnen. Die müssen in Corona-Zeiten auch nicht zwangsläufig geschlossen sein. Er verweist etwa auf das Colonne Morris, wo statt Barbetrieb zumindest Essen und Getränke zum Mitnehmen verkauft werden. Im September sollen die Fotos des Projekts dann an Hauswände in Berlin projiziert werden. (mz/Denny Kleindienst)

Kontakt zu Carsten Kohler: hello@ourstreets.de