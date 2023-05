Die ehemalige Stadtschreiberin ist zurück in Halle. Warum sie ihr soziologisches Projekt als Friseurin fortsetzen will.

Halle (Saale)/MZ - Längst ist mit Matthias Jügler ein neuer Stadtschreiber nachgerückt; Barbara Thériaults Zeit in diesem Amt zu Ende. Aber nicht ihr Projekt, den Hallensern und ihren Geschichten auf ungewöhnliche Weise nahezukommen: Die kanadische Soziologin, Professorin an der Universität als Montreal, hat schon im vergangenen Jahr Menschen aus der Stadt wortwörtlich den Kopf gewaschen und ihnen zu neuer Haarpracht verholfen. Ihr damit verbundenes Projekt soziologischer Forschung war allerdings in der Stadtschreiber-Zeit nicht abgeschlossen. Nun ist sie zurück in Halle, hat ein Zimmer in einer Studenten-WG bezogen und sammelt weiter Geschichten für ihr Buch, das im kommenden Jahr erscheinen soll.