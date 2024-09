Halle (Saale)/MZ - Vor wenigen Tagen herrschte in Halle noch Sonnenschein. Auf einer Pressekonferenz wurde Michael Marten als Interimsgeschäftsführer der neuen Betreibergesellschaft für das Zukunftszentrum vorgestellt. „Wir haben den Punkt der Unumstößlichkeit erreicht“, sagte zudem der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD). Ist das so? Seit Dienstag schrillen in Halle die Alarmglocken. Grund ist die Landesregierung, die ihre Förderzusage für den Umbau des Riebeckplatzes für 2025 und 2026 aus dem Etatentwurf gestrichen hat. 28,9 Millionen Euro hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der Stadt schriftlich bis 2030 versprochen. Wackelt der Umbau und mit ihm das Zukunftszentrum?

