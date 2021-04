Förderschulen in Halle gehen auf die Barrikaden

Halle (Saale) - Das pädagogische Personal in Förderschulen für Kinder mit geistiger Entwicklung in Halle ist entsetzt. Seit Montag sind die Einrichtungen plötzlich wieder geöffnet. „Sie als Land suggieren immer wieder, dass das Virus und die damit eventuell verbundene Ansteckung gefährlich sei. Dies spiegelt sich leider derzeit in den Zahlen nieder.

Da stellt sich uns schon die Frage, warum eine Öffnung bei den Schwächsten der Gesellschaft, die sich teilweise nicht äußern können, bei denen es pflegerischer Hilfe bedarf, erfolgt“, haben Lehrer an das Land geschrieben. Man müsse sich wirklich fragen, welchen Stellenwert die Kinder mit geistigen Behinderungen und „wir als Personal für Sie haben und fühlen uns von Ihnen verhohnepipelt, um dies ganz deutlich sagen“, heißt es.

Kinder und Jugendlichen verbleiben demnach im Wechselunterricht

Der Stadt seien die Hände gebunden, argumentiert Katharina Brederlow (SPD), Beigeordnete für Soziales und Bildung in Halle. „Es gibt seit Montag einen entsprechenden Erlass des Bildungsministeriums. Dieser gilt auch für die Stadt Halle“, so Brederlow. Dort heißt es: Überschreitet in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165, so ist ab dem übernächsten Tag für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen die Durchführung von Präsenzunterricht untersagt.

„Ausgenommen davon sind die Abschlussjahrgänge und alle Schuljahrgänge an Förderschulen.“ Diese Kinder und Jugendlichen verbleiben demnach im Wechselunterricht, steht in dem Papier. (mz)