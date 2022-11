Fokus Abwasser - warum Feuchttücher nicht ins Klo gehören

Halle (Saale)/MZ - Vor wenigen Wochen stand das Abwasserpumpwerk in Neustadt fast still. Die neuen Hochleistungspumpen streikten. Grund waren Faserreste von Feuchttüchern und feuchtem Toilettenpapier, die im Klo entsorgt wurden. „Was viele nicht wissen: Beides gehört eben nicht ins Klo, weil sie sich nicht schnell genug zersetzen“, sagt Dankert Richter, Abteilungsleiter Abwasser bei der halleschen Stadtwirtschaft HWS. Die Fasern würden in den Leitungen Zöpfe bilden und seien letztlich als gigantischer Wulst in den Pumpen steckengeblieben.

