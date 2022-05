Fluch der Karibik spielt jetzt auch am Hufeisensee in Halle

So sieht sie aus, die Abenteuer-Minigolf-Anlage am Hufeisensee. Am Kindertag wird sie eröffnet.

Halle (Saale)/MZ - Captain Davy Jones schaut grimmig auf den Arbeiter herab, zu seinen Füßen am Kunstrasen werkelt. Nebenan sperrt ein Krokodil in einem kleinen Flusslauf das Maul auf, während ein Pirat in einer Hängematte die Sonne genießt. Und ganz am Ende der neuen Attraktion am Hufeisensee wartet auf alle, die die 18-Loch-Minigolfanlage gemeistert haben, eine Truhe voll mit blinkenden Schätzen - die Filmreihe „Fluch der Karibik“ lässt grüßen.