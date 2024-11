„Zorn“-Autor zu Gast bei Thalia in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Das Gemurmel in den mit 150 Zuhörern besetzten Stuhlreihen verstummt, und als Andreas Ruhland nach Ladenschluss das Podium in der Thalia-Buchhandlung am Markt betritt, gibts schon den ersten Beifall des Abends. „Ich bins doch gar nicht“, wehrt der stellvertretende Filialleiter, der die auch diesmal ausverkaufte Lesung moderiert, charmant ab. Vielmehr gelte die Aufmerksamkeit doch einem anderen: „Zorn“-Autor Stephan Ludwig.