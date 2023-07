Die Sommerhitze beschert den Bootsverleihern an der Saale in Halle gute Geschäfte. Der Wasserstand ist auch stabil, die Stimmung aber nicht ungetrübt.

Flöße ausgebucht, viele Fahrgastschiff-Passagiere - Warum es dennoch Frust an der Saale in Halle gibt

Halle (Saale)/MZ - Besser hätte es nicht laufen können am bislang heißesten Wochenende des Jahres. „Wir haben rund 500 Gäste begrüßt“, zieht David Hauff am Montag Bilanz. Die sechs Saaleflöße, die der Unternehmer am Riveufer an Wassertouristen verleiht, seien komplett ausgebucht gewesen. Hallenser seien ebenso damit auf Tour gegangen wie Besucher aus dem Umland, aus Dessau oder aus Thüringen. Seine Flotte, zu der auch Motorboote gehören, die aber derzeit weniger gefragt seien, will David Hauff demnächst um ein zusätzliches Floß erweitern.

Genügend Anlass für geschäftlichen Optimismus sieht der Inhaber von Wassertourist Saaletal jedenfalls und steht damit nicht allein: Urlaub am und auf dem Wasser liegt nicht nur seit Corona im Trend. Für Jürgen Seilkopf, seit 2015 Halles ehrenamtlicher Saale-Beauftragter, verschenkt die Stadt dabei allerdings immer noch jede Menge Potenzial. Die Saale mit ihrem durch das Thüringer Talsperrensystem relativ stabilen Pegel ist anders als etwa die Elbe zuverlässig befahrbar, wie Burkhard Henning, Geschäftsführer des Landesbetriebs Talsperren, erklärt. „Die Talsperrensteuerung gleicht den Wasserstand aus.“ Für den Saale-Beauftragten Seilkopf ist das nur ein Argument dafür, dass die Stadt mehr mit dem Pfund Saale wuchern sollte. „Aber es passiert nichts“, beklagt der 71-Jährige. Das der Stadtverwaltung seit Jahren vorliegende Wassertourismuskonzept werde einfach nicht umgesetzt.

Seilkopf sieht in den chronisch knappen Kassen der Stadt eine Ursache, aber auch darin, dass es im Stadtrat keinen echten Willen gebe, auch dem individuellen Wassertourismus einen Schub zu verschaffen. „Man müsste endlich einmal anfangen“, sagt er. Und mit Blick in die nähere Umgebung: „In Leipzig ist man mindestens 15 Jahre weiter.“ Seilkopf verweist auch auf Bernburg und Merseburg. Beide Städte nutzten ihre Lage an der Saale und böten Freizeitkapitänen Liegeplätze mit Wasser und Strom – in Halle weitgehend Fehlanzeige. So verwundert es Seilkopf nicht, dass es bei der Wasserschutzpolizei gang und gäbe ist, um Informationen bittenden Hobby-Skippern auf der Suche nach einem Liegeplatz für die Nacht die Weiterfahrt nach Merseburg zu empfehlen. Auch in kleineren Anrainerkommunen der Saale tue sich etwas, wie Seilkopf mit Verweis auf das Beispiel Wettin sagt.

Interessantes Wassersportrevier mit Mängeln: Blick auf die Saale mit Flößen, Booten, Brücke nach Kröllwitz und Oberburg auf dem Giebichenstein (Foto: Steffen Schellhorn

Das Saalestädtchen nördlich von Halle ist an diesem Sonntag das nächste entferntere Ziel von Rüdiger Ruwolt, dessen Fahrgastschiff „Händel II“ bevorzugt auf der Saale unterwegs ist, Auch er kann in dieser Saison bislang nicht über einen Gästemangel klagen, findet aber, dass sich Halle nicht genügend Kapital aus seinem Fluss schlägt. Mehr noch als die Bootsverleiher ist er mit seinem Schiff auf einen genügend hohen Wasserstand angewiesen und deshalb froh, auf der Saale zuverlässig fahren zu können. Weiter westlich sehe das schon anders aus. Für September plant Ruwolt zwar eine zweitägige Tour nach Magdeburg, es könne aber sein, dass sie wegen eines zu niedrigen Elbe-Pegels gar nicht stattfinden könne. Diese Probleme gebe es auf der Saale nicht, um so unterverständlicher ist es dem Schiffsführer, dass die Stadt dem Wassertourismus nicht mehr Aufmerksamkeit schenkt. Dabei schließt er sein Unternehmen mit ein. „Man nennt sich Stadt am Fluss, aber wenn ich einen Strom- und einen Abwasseranschluss brauche, geht die Welt unter“, erinnert Ruwolt an seine Querelen mit der Stadt bei der Sanierung des Riveufers im Vorjahr.

Er hebt aber auch seine gute Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing hervor, mit dem er für die Vermarktung seiner Schiffstouren kooperiert. Und er verweist darauf, dass die Bustouristen, die er mit der „Händel II“ über die Saale schippert, ja auch anderswo in Halle Geld ausgeben.

Diese Besucher seien wie alle, die die Saale und ihre Möglichkeiten nutzen wollen, eine wichtige Zielgruppe, heißt es vom Stadtmarketing. Sprecherin Isabel Hermann verweist auf das „breitgefächerte wassertouristische Angebot in Halle vom Stand-Up-Paddling bis Fahrgastschiffen“. Für die Tourismusexperten im Marktschlösschen steht aber auch fest: „Die wassertouristische Infrastruktur soll dennoch in Halle weiter ausgebaut werden.“

