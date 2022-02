Flixtrain muss in Hohenthurm Nothalt einlegen - Feuerwehr mit Großeinsatz

FlixTrain Batterie im Zug brennt, rund 200 Passagiere saßen in Hohenthurm fest.

Ein Flixtrain musste in Hohenthurm einen Nothalt einlegen, weil in der Lok eine Batterie angebrannt war.

Landsberg/Hohenthurm/MZ/Nay - Am Samstag gegen 13:00 Uhr rollte ein FlixTrain im Bahnhof in Hohenthurm ein, obwohl der Zug dort normalerweise gar nicht hält. Grund für den ungeplanten Zwischenstopp war ein Brand in der Lokomotive. Im Fahrraum des Lokführers hatte sich eine Batterie entzündet.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die brennende Batterie. Foto: Marvin Matzulla

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Rund 50 Einsatzkräfte aus 9 Feuerwehren waren zum Bahnhof alarmiert worden. Rund 200 Passagiere aus dem Zug saßen in Hohenturm fest und warteten auf eine Ersatzlok oder Busse. Dazu wollten sich die Mitarbeiter von FlixTrain vor Ort nicht äußern. Fest steht aber, der Zug bleibt stehen.

Ob Personen verletzt wurden, ist zurzeit noch unklar. Die Bahnstrecke zwischen Halle und Bitterfeld wurde für rund 2 Stunden gesperrt, die S-Bahnen wurden umgeleitet. Der Flixtrain war unterwegs von Halle nach Berlin.