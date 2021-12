Fliegerbombe auf der Silberhöhe entschärft

Halle (Saale)/MZ - Die am Montag an der Willi-Bredel-Straße im Stadtteil Silberhöhe gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag erfolgreich durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt entschärft worden. Um 11.43 Uhr hat die Einsatzleitung der Stadt (Halle) Entwarnung gegeben. Die kurzzeitig durch die Polizei gesperrte Karlsruher Allee wurde wieder freigegeben.

Es handelte sich bereits um den 17. Blindgänger auf der Baustelle des künftigen Fußball-Nachwuchsleistungszentrums der Stadt Halle (Saale). Da sich der Fundort in großer Entfernung zu angrenzenden Wohngebäuden befindet, musste kein Wohnhaus evakuiert werden. Im Umfeld wurden lediglich die beiden Gartenanlagen „Sonne“ und „Am Eierweg“ geräumt.