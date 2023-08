Vegane Ernährung Fleischlose Mensa in Halle wird von Peta mit drei Sternen ausgezeichnet

Die Tierrechtsorganisation lobt das Angebot der Mensa Neuwerk in Halle. Das Studentenwerk setzt dort so konsequent wie in keiner anderen Mensa auf vegan-vegetarisches Essen. Trotz vereinzelter Wünsche nach mehr Fleisch.