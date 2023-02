Der Robert-Franz-Ring in der halleschen Altstadt soll ab Mittwoch für den Autoverkehr gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten am Ufer des Mühlgrabens.

Flaniermeile soll entstehen: Robert-Franz-Ring in Halle wird monatelang gesperrt

Der Uferstreifen am Robert-franz-Ring soll Parkanlage werden.

Halle (Saale)/MZ - In dieser Woche sollen die Bauarbeiten am Uferbereich des Mühlgrabens in der Altstadt beginnen. Der Robert-Franz-Ring soll deshalb zwischen Mansfelder Straße und Ankerstraße ab Mittwoch, 1. März, bis voraussichtlich zum 29. Juli für Autos gesperrt werden.