Flammen im Treppenhaus: Feuerwehr muss Menschen in Halle retten

Feuerwehreinsatz in Halle

Feuerwehreinsatz in der Rudolf-Ernst-Weise Straße

Halle (Saale)/MZ - Am späten Montagabend musste die Feuerwehr in Halle zu einem Brand in die Rudolf-Ernst-Weise Straße ausrücken.

Nach MZ-Informationen soll es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses einen Brand gegeben haben.

Acht Menschen und ein Hund über Drehleiter vor den Flammen gerettet

Wegen der starken Rauchentwicklung im gesamten Haus mussten insgesamt acht Menschen und ein Hund über Drehleiter aus dem Haus gerettet werden.

Menschen wurden mit einer Drehleiter vom Dach gerettet. (Foto: Marvin Matzulla)

Mindestens eine Person wurde nach MZ-Informationen schwer verletzt dem Rettungsdienst übergeben. Ein Notarzt wurde wurde noch an der Einsatzstelle hinzugezogen.

Durch das Feuer wurden mehrere Wohnungen stark verraucht. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit allen drei Wachen sowie die freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.