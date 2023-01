Fitnessstudios in Halle - Nun braucht’s ein gutes Jahr

Halle (Saale)/MZ - Bei Kieser Training im Charlottencenter geht Peter Stoltmann an diesem Dienstag nach und nach die verschiedenen Trainingsgeräte durch. Zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu kommen, gehört für den 75-Jährigen einfach dazu. „Ich fühle mich ein Stückweit fitter dadurch“, sagt der Rentner. Und solange er kann, will er das so beibehalten. Doch es gibt auch die Fitnessstudiogänger mit weniger Routine, die gerade jetzt, zum Beginn des neuen Jahres, kommen.