„Fit für Vielfalt“ - HFC-Stürmer und Schwimmerin aus Halle starten Hallianz-Spendenlauf

Halle (Saale) - Der Hallianz-Spendenlauf hat begonnen. Am Mittwoch gaben HFC-Stürmer Terrence Boyd und die Schwimmerin Lea Schergun, die auch Athletensprecherin der Special Olympics Gruppe des USV Halle ist, das Startsignal per Holzklappe im Stadtpark. Der Spendenlauf dauert bis zum 17. September und findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt.

Doch nicht nur der Spendenlauf feiert zehnjährigen und damit runden Geburtstag, auch die „Hallianz für Vielfalt“ gibt es seit nunmehr 15 Jahren. Das zivilgesellschaftliche Netzwerk organisiert den Lauf zugunsten von Engagement- und Jugendprojekten in Halle.

Das Motto lautet: „Fit für Vielfalt“. Die Menschen aus Halle, gern aber auch aus dem Umland und anderen Regionen, sind dazu aufgerufen „ein sportliches Zeichen für Demokratie und Toleranz zu setzen“. Es geht einerseits darum, Sport zu treiben und zu laufen. Andererseits die dabei zurückgelegten Kilometer zu notieren und für jeden einzelnen einen bestimmten Betrag zu spenden. Das Geld soll dann diversen Projekten in der Stadt zu Gute kommen.

Aufgrund der Corona-Situation gibt es auch in diesem Jahr ein dezentrales Konzept. Teilnehmer können über den gesamten Zeitraum des Spendenlaufs auf einer individuellen Strecke laufen und ihre Ergebnisse danach auf der Homepage der Hallianz für Vielfalt hochladen. Wer Leuten indes lieber beim Laufen zusieht, bekommt am Freitag, 10. Septmber, noch etwas geboten. Dann findet im Zuge der Veranstaltung nämlich der Maskottchen-Lauf an der Fontäne statt.

„Ziel ist es, 10.000 Euro zu erlaufen in den kommenden Tagen“, sagte Karen Leonhardt, die den Lauf mitorganisiert hat. Neben den vielen kleinen Beträgen der Teilnehmer, die hoffentlich zusammenkommen, werde der Lauf laut Leonhardt auch mit Spenden von Unternehmen und einzelner Politiker unterstützt, welche zum Beispiel Laufpatenschaften übernehmen.