Filmdreh bei „Fräulein August“ am Bebel-Platz in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Anwohner am August-Bebel-Platz konnten dieser Tage mit etwas Glück Zaungäste bei einem weiteren Filmdreh in Halle sein. Denn erneut ist die Saalestadt Kulisse für eine Filmproduktion. In Zusammenarbeit mit dem SWR, dem WDR und Arte produziert die in Leipzig ansässige Neufilm GmbH einen Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Im Rosengarten“.