Film aus Halle wird bester Film in Moskau

Halle (Saale) - Im heißen Sommer 2018 drehte Regisseur Mark Schlichter in Halle den Kinofilm „Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück“ nach dem DDR-Kinderbuchklassiker von Gerhard Holtz-Baumert. Nach seinem großen Erfolg in den deutschen Kinos ist die freche Komödie um den zehnjährigen Alfons, gespielt von Tilman Döbler, seitdem auch gern gesehener Gast auf unzähligen internationalen Filmfestivals.

So gastierte „Zitterbacke“ unter anderem beim Chin India Kids Film Festival, Children`s Film Festival Mexico, International Children's & Youth Film Carnival Hong Kong, Montreal International Children's Film Festival in Kanada oder Hsinchu City Children Film Festival in Taiwan. Auf dem Moskauer Internationalen Kinderfilmfestival wurde der Film aus Halle nun von der Kinderjury sogar als Bester Film ausgezeichnet, wie X Verleih am Dienstag mitteilte.

„Alfons Zitterbacke“ im Kika

Insgesamt 37 Tage drehte Schlichter den Filmspaß vor drei Jahren bei hohen Temperaturen in Halle. Mit großem Ensemble. Neben Hauptdarsteller Döbler spielten Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Katharina Thalbach, Wolfgang Stumph, Bürger Lars Dietrich, Olaf Schubert, Thorsten Merten, Checker Tobi und sogar Astronaut Alexander Gerst mit.

"Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück" (Foto: dpa)

Gedreht wurde in Halle unter anderem im Christian-Wolff-Gymnasium, in Dölau und im Nordbad, und schuf dabei einen echten Werbefilm für die Stadt. Darüber hinaus war das Filmteam auch in Merseburg und Leipzig. Der Regisseur würde gerne schon bald nach Halle zurückkommen. Ein Drehbuch für eine Fortsetzung von „Alfons Zitterbacke“ gibt es schon. Doch erst einmal kommt der Film wieder ins Fernsehen. Nach der erfolgreichen Oster-TV Premiere im Ersten ist er nun am Pfingstsonntag, 23. Mai um 13 Uhr im Kinderkanal Kika zu sehen. (mz)