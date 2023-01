FFF-Kundgebung in Halle: Weiter gegen den Kohleabbau

Am Freitag hat Fridays for Future eine Kundgebung vor dem Ratshof abgehalten.

Halle (Saale)/MZ - Klimaaktivisten haben am Freitag vor dem Ratshof gegen den weiteren Kohleabbau demonstriert. Lützerath sei inzwischen zwar geräumt, sagte Mariel Bendokat von Fridays for Future (FFF) Halle, „doch die Kohle ist noch im Boden“.

Die halleschen Klimaaktivisten setzen sich dafür ein, dass das auch so bleibt und es eine Klimapolitik gibt, die dem 1,5-Grad-Ziel gerecht werde, wie Caroline Starke betonte, die ebenfalls bei FFF aktiv ist. Die Ortsgruppe aus Halle war am vergangenen Wochenende mit drei Bussen und rund 180 Unterstützern nach Lützerath gefahren, um dort mit zu demonstrieren.

Laut Caroline Starke ging es ihnen darum, ein sichtbares Zeichen „gegen die sinnlose Zerstörung“ zu setzen. Aus ihrer Sicht sei das mit rund 35.000 Demonstranten auch gelungen. Ihr ist es aber auch wichtig, dass der ihr Protest auch in Halle und anderen Städten zu sehen ist.

Rund hundert Teilnehmer bei Kundgebung

Die Kundgebung auf dem Markt am Freitag zählte rund Teilnehmer. Neben dem obligatorischen Transparent von Fridays for Future mit der Aufschrift „Change the System, not the Climate“ war auf einem weiteren Plakat zu lesen: „Die richtige Kohle abbaggern.“ Auf einem Schild stand: „(H)alle für Lützi.“ Auch Vertreter der Ortsgruppen von „Ende Gelände“ und „End Fossil - Occupy“, letztere hatten zuletzt die Uni besetzt, unterstützten die Kundgebung.

In den Redebeiträgen hieß es mit Blick auf Lützerath etwa, dass „alle Dörfer bleiben müssen“ und „RWE enteignet werden muss“. Auch Polizeigewalt wurde angeprangert. Und es wurde auf die Ermordung von Klimaaktivisten in Kolumbien hingewiesen,