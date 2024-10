Im letzten Jahr brannte das Feuerwehrgerätehaus in Gütz. Mittlerweile ist von den Schäden nichts mehr zu sehen. Der Ortswehrleiter berichtet, was in der Zeit alles passiert ist und welche Besonderheit gerettet werden konnte.

Gütz/MZ. - Auf den Tag genau ein Jahr war es her, dass das Feuerwehrgerätehaus in Gütz in Brand geraten ist und für eine lange Zeit unnutzbar war. Nun feierten die Kameraden und Helfer am Freitag die Wiedereröffnung der Wehr und blickten auf das vergangene Jahr zurück.