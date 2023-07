In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in die Beesener Straße zu einem Brand in einer Tiefgarage ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle sollen mehrere Autos gebrannt haben.

Halle (Saale) - In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in der Beesener Straße zu einem Brand in einer Tiefgarage ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle sollen in der Tiefgarage mehrere Autos in Flammen gestanden haben.

Die Feuerwehr hat zwei Einsatzabschnitte gebildet. In einem Abschnitt wird die Brandbekämpfung vorgenommen und im zweiten Einsatzabschnitt gehen die Einsatzkräfte zur Menschenrettung vor. Über der Tiefgarage befinden sich mehrere Wohneinheiten.

Dichter Rauch zog aus der Tiefgarage. (Foto: Marvin Matzulla)

Zu Verletzten sei es nach Angaben der Feuerwehr nicht gekommen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Wegen dem Feuerwehreinsatz und wegen der starken Rauchentwicklung, musste die Beesener Sraße für den Verkehr gesperrt werden.

Zum Einsatz kamen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle mit dem Löschzug der Südwache und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.